"La mort del meu pare em va fer perdre la il·lusió"

15.02.2020 | 04:00

Francisco León Villalpando va néixer a Terrassa el 18 de juny de 1955. Fa pocs mesos que es va jubilar de la seva feina com a policia local i en la boxa ha trobat un bon motiu per estar motivat. "M'ho estic passant bé. Si, a més, ajudo a alguns joves, millor que millor", explica.Va disputar 30 combats com a professional, amb un balanç de 28 victòries (9 d'elles per KO) i només dues derrotes, ambdues amb el títol continental en ...