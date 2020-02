"Després dels Jocs de Tòquio deixo el hockey"

Quico Cortés, porter del Club Egara i de la selecció

Jordi Guillem

15.02.2020 | 04:00

Un dels més grans porters de la història, el terrassenc Quico Cortès, es retirarà després dels Jocs de Tòquio amb 37 anys. Porta 300 partits i 17 anys defensant la porteria de la selecció i 20 a la primera plantilla del Club Egara. Ara, les seves prioritats són la familia i la feina.Què suposa per vostè haver-se convertit en el tercer jugador que més vegades ha vestit la samarreta de la selecció amb 300 partits?Més enllà del fet que és molt emotiu veure com la gent et felicita i reconeix la ...