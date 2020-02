Suspenen els partits de la selecció xinesa pel coronavirus

Hockey

14.02.2020 | 04:00

L'epidèmia del coronavirus ha començat ja a tenir repercussió en el món de l'esport, concretament en el hockey. Com a mesura preventiva, la Federació Internacional de Hockey va decidir suspendre els dos partits de l'FIH Pro League femenina que la selecció xinesa havia de disputar el passat cap de setmana davant de Bèlgica. Els encontres estaven programats al Wujin Hockey Stadium de Changzhou, una ciutat situada a només 674 quilòmetres de Wuhan, la localitat on s'ha situat el focus de l'epidèmia. A mitjans de gener, les xineses van jugar en les mateixes instal·lacions els seus dos primers partits davant de la selecció dels Països Baixos, que van perdre per 2 a 4 i per 0 a 3 respectivament. Els següents partits que tenen programats a Changzhou són els dies 14 i 15 de març davant d'Austràlia. La selecció espanyola no participa en aquesta Pro League femenina.