Autèntica volta al món de l'expedició per anar de Buenos Aires a Christchurch

14.02.2020 | 04:00

L'expedició espanyola va haver de patir una extenuant volta al món per anar de Buenos Aires, on va disputar els dos últims partits de la Pro League, fins a Nova Zelanda, on afrontarà aquest cap de setmana el seu avant penúltim desplaçament. Els internacionals van volar uns 30.000 quilòmetres i van haver de patir quatre escales per anar de Buenos Aires fins a la ciutat de Christchurch, a la costa est de l'illa sud de Nova Zelanda. L'equip va volar de Buenos Aires a Santiago de Xile i va fer escales també a Dubai, Sydney i Auckland. A Austràlia hi va haver problemes amb alguns visats i tres jugadors van volar un dia després des de Sydney per falta de sients a l'avió. Per sort, els dos últims desplaçaments de la selecció seran a Europa al mes de maig, a Anvers (Bèlgica) i Londres (Anglaterra).