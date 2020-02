La selecció espanyola perd per 6 a 11 davant de Montenegro a Oviedo

Waterpolo

13.02.2020 | 04:00

Els waterpolistes del CN Terrassa Alberto Barroso, Bernat Sanahuja i Agustí Pericas i el del Barceloneta Álvaro Granados van formar part de la selecció espanyola que va enfrontar-se a Montenegro en la segona jornada de la Lliga Mundial a Oviedo. El combinat de David Martín va caure per 6 a 11 en un partit que els balcànics van sentenciar a la represa. Aquest resultat condueix Espanya a disputar els quarts de final contra Sèrbia. Granados, Pericas i Barroso van anotar tres dels sis gols espanyols. El primer quart va ser equilibrat (2-2). També el segon (1-2), que va propiciar un mínim avantatge dels montenegrins al descans (3-4). La sentència baklcànica va arribar al tercer període, en què Espanya es va enfonsar i va cedir un 1 a 5 que va deixar el partit pràcticament sentenciat. I per si hi havia dubtes, Espanya va perdre també el darrer parcial per un marcador d'1 a 2.