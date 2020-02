Líder en solitari

Handbol. Lliga Catalana

Redacció

13.02.2020 | 04:00

Es van complir els pronòstics i l'Handbol Terrassa es va imposar al pavelló de Can Jofresa al Bordils "B" per nou gols de diferència (31-22) en partit corresponent a la dotzena jornada. El partit, que no es va poder jugar en el seu dia per un accident lleu de trànsit dels jugadors gironins, ha patit un doble ajornament i finalment es va poder disputar dimarts al vespre.Els homes que dirigeix Xavi Font van fer un bon partit i van sumar dos punts ...