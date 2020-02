"L'equip em fa ser molt optimista"

13.02.2020 | 04:00

Jordi Cuesta, president del Terrassa FC, parla del futur esportiu del primer equip amb peus de plom. No vol dir una paraula més alta que l'altre per no possar més pressió als jugadors, un error que el va perseguir en altres temporades. "Veig que estem molt a prop del play off, però el futbol és un món de sorpreses. No és pot aixecar la veu", diu amb prudència extrema. "Demanar per demanar, crec que podem pensar en lluitar pel títol. El primer objectiu ha de ser acabar entre els quatre primers i després ja veurem fins a on arribem. L'equip em fa sentir optimista perquè està demostrant una gran força psicològica i física. Treu endavant partits complicats, com el d'aquest diumenge, que altres anys els perdiem. Seguirem pensant partit a partit, perquè fins ara ens ha anat molt bé."

Renovarà Ezequiel

Jordi Cuesta ha manifestat estar molt satisfet amb la feina del director esportiu, Miquel Ezequiel. I no té cap dubte que se signarà la renovació del contracte. Ezequiel va signar un compromís per un any ampliable a un segon i el club té intenció d'executar aquesta clàusula. "Les dues parts estem molt còmodes. No hem executat la clàusula, però jo dono per fet que ho farem." Cuesta també ha manifestat la seva satisfacció amb la feina de Xevi Molist i així li ha traslladat a l'entrenador del primer equip. També en el club es mira el futur en un escenari amb Molist a la banqueta. En quant a jugadors, el president del Terrassa ha dit que en breu s'abordarà la renovació de Sergi Arranz, un tema pendent des que el jugador va rebutjar una oferta d l'Olot.