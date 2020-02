Valuós tercer triomf consecutiu per a un Ullastrell que creix

Futbol sala. Tercera Catalana

12.02.2020 | 04:00

Tercera victòria consecutiva per a un Ullastrell que s'ha situat en la cinquena posició del grup setè de la Tercera Catalana. Els ullastrellencs es van imposar per 5 a 3 a un Vilomara "B" al que guanyaven per 3 a 0 ja a la segona part.ULLASTRELL, 5Arroyo, Jurado, Aguilera, Germán Sanz i Villalpando, equip inicial, Plaza, Eric Sanz, Peña i Escobar.VILOMARA "B", 3Sergio López, Leiva, Prieto, Coello i Castillo, equip inicial, Jonathan ...