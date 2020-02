El Terrassa FC recupera el gust per la victòria

Futbol sala. Primera Catalana

Redacció

12.02.2020 | 04:00

Ha arribat finalment la reacció d'un Terrassa FC que només havia estat capaç de sumar un punt dels darrers vint-i-un que s'havien posat en joc. Davant de la visita del cuer del grup primer al pavelló de Sant Llorenç, l'Olímpic La Floresta "B", els homes de Pol Montserrat no podien equivocar-se. I no ho van fer. Van imposar-se per un contundent marcador de 9 gols a 2. Amb aquest resultat han passat de la dotzena a la desena posició.Tot ...