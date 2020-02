El Terrassa "B" s'allunya d'un rival directe

Futbol. Segona Catalana femenina

12.02.2020 | 04:00

Tercera derrota consecutiva d'un Terrassa "B" que es manté en cinquena posició després de caure per un contundent marcador de 4 gols a 1 a la pista de l'Òdena, un rival directe per a les terrassenques. Un mal primer temps va condemnar al conjunt terrassista, que va encaixar tres gols. No hi va haver reacció a la segona part, en què cada equip va marcar un gol.ÒDENA, 4Buades, Cardós, Cacha, Monraba, Roset, Moya, García, ...