Quico Cortès, quart millor porter del món

Hockey

Jordi Guillem

12.02.2020 | 04:00

El porter internacional terrassenc Quico Cortès (36 anys) va ser reconegut ahir com el quart millor porter del món de l'any 2019 per part de la Federació Internacional de Hockey (FIH). El màxim organisme del hockey mundial va designar ahir el porter belga Vincent Vanasch com el guanyador d'aquest guardó al que optaven cinc porters, entre ells l'internacional espanyol. Vanasch es va proclamar guanyador amb el 37% dels vots: el 39,3% provenia de les diferents ...