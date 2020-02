Punt final a una ratxa de 13 jornades sense perdre per a l'Handbol Ègara

Handbol. Segona Catalana

12.02.2020 | 04:00

Després de tres jornades exercint de colíder, l'Handbol Ègara va caure per la mínima (30-29) al pavelló Lluís Bachs de Girona davant d'un GEiEG que ocupa la sisena posició de la taula classificatòria. Actualment, el conjunt de Santi Feiner ocupa el segon lloc amb 25 punts, a dos de distància del líder, un Banyoles "B" que no va perdonar en aquesta setzena jornada, la tercera de la segona volta.Els terrassencs no ...