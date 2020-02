Miguel Durán, convocat a uns entrenaments amb la selecció espanyola 

Natació

12.02.2020 | 04:00

El nedador del CN Terrassa Miguel Durán ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta per participar en uns entrenaments que se celebraran al CAR de Sant Cugat del 13 al 16 de febrer. La llista elaborada per Fred Vergnoux està formada per vuit nedadores i set nedadors. En el capítol femení, han estat escollides Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), Jimena Pérez (CD Gredos San Diego), Alba Vázquez (CN Colombino), Lidón Muñoz, Jessica Vall i África Zamorano (CN Sant Andreu), Paloma de Bordons ...