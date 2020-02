L'Egara Futsal, sense problemes amb el cuer

Futbol sala. Segona Catalana femenina

12.02.2020 | 04:00

Després d'haver encadenat set derrotes consecutives, l'Egara Futsal porta ja dues setmanes guanyant. Diumenge es va imposar per un contundent marcador de 7 gols a 2 a la pista de Can Palet al cuer del grup segon, un Castellbisbal "B" que ha guanyat només un dels catorze parits que ha disputat. Les egarenques manaven ja per 4 a 1 al descans de l'encontre.EGARA FUTSAL, 7Díaz, Tascones, El Karia, Sara Montcusí i Torres, equip inicial, Olivet, Moreno, ...