L'Atlètic, quart i l'Egara, vuitè en el Campionat d'Espanya juvenil femení

Hockey sala

12.02.2020 | 04:00

Cap dels dos conjunts terrrassencs que van prendre part en el Campionat d'Espanya juvenil femení de hockey sala celebrat al pabelló del Pla del Bon Aire no ha pogut accedir al podi de la competició. L'Atlètic Terrassa va finalitzar en quarta posició, mentre que el conjunt amfitrió, el Club Egara, va ser l'últim. El títol se'l va endur el Club de Campo en imposar-se per 3 a 2 al San Pablo Valdeluz en una final que va ser un equilibrat derbi madrileny. També hi va haver igualtat en el duel per la medalla de bronze, en què l'Atlètic va caure per 3 a 4 davant del Júnior, que va decantar el partit als instants finals gràcies a un gol de Teresa Lima. Les santcugatenques defensaven el títol. El Taburiente canari va ser cinquè en imposar-se per 6 a 3 a l'Alcalá andalús. Per idèntic resultat, el Tenis de Santander va derrotar un Egara que es va haver de conformar amb la vuitena i darrera posició del torneig.