Kilian es perdrà el partit contra el Vilassar per sanció

12.02.2020 | 04:00

El davanter del Terrassa FC Kilian Villaverde serà baixa en el partit del diumenge vinent contra el Vilassar, després d'haver vist la cinquena targeta groga en el partit de la darrera jornada amb el Granollers. Kilian no ha estat titular en els darrers compromisos de l'equip egarenc, però ha estat sempre un dels recursos de Xevi Molist en la part final dels partits. Per la seva banda, és dubte el davanter Coro, que va deixar el terreny de joc amb molèsties musculars. Malgrat que el mateix jugador va manifestar després del partit que va ser una mesura de prevenció i que no havia notat cap punxada, la seva evolució en els pròxims dies dirà si pot disputar el següent compromís. Coro és el jugador més en forma de l'equip i amb set gols el segon màxim realitzador dels egarencs. Molist va tenir aquesta darrera jornada les absències per lesió de Joel i Poves, jugadors que podrien estar ja en condicions de tornar a l'equip. El Terrassa vol obtenir davant el Vilassar la quarta victòria consecutiva que el consolidi a la segona plaça.