No hi va haver sorpresa davant l'Espanyol "B"

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

12.02.2020 | 04:00

Tal com s'esperava, el Terrassa FC va tornar sense cap punt de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on es va veure clarament superat pel filial de l'Espanyol, que el va batre per un contundent resultat de 7 gols a 0. Les terrassenques, que ocupaven i segueixen ocupant la desena posició a tres punts de distància de les posicions de descens, van veure com les blanc-i-blaves deixaven el partit sentenciat gràcies a tres gols en els vint primers minuts.Les de Lluís Ros es ...