Derrota del CV Terrassa a la pista de l'Avinyó

Voleibol. Segona Catalana masculina

12.02.2020 | 04:00

L'equip masculí del CV Terrassa va perdre per 3 a 2 en el seu desplaçament a la pista del CV Avinyó. El partit corresponia a la segona jornada de la fase d'ascens a Primera Catalana. L'encontre va ser d'un gran equilibri. El primer set es va resoldre de forma favorable als locals per 25-22, però el CV Terrassa va empatar en anotar-se el segon per 26 a 28. El partit va prendre color egarenc després que el tercer set finalitzés amb 23-25. Però l'Avinyó va reaccionar amb el marcador en contra i es va anotar els dos darrers sets amb uns marcadors parcials de 25 a 23 i 15 a 9 en el "tie break" que li van donar la victòria final.