Un CV Terrassa amb baixes va perdre a la pista de l'EIC Sports

Voleibol. Tercera Catalana femenina

12.02.2020 | 04:00

L'equip femení del CV Terrassa va perdre per 3 a 0 a la pista de l'EIC Sports Club de Salou, en partit de la segona jornada de la fase de permanència. Les egarenques van viatjar amb importants baixes i quatre components de l'equip juvenil van completar la llista. Malgrat les bones prestacions ofertes per l'equip, no va poder anotar-se cap set davant un rival que es va mostrar superior. El rendiment del CV Terrassa va anar de menys a més. Les egarenques van caure en el primer set per 25-15. El ...