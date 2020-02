El Can Parellada "B" no perdona al Can Boada

Futbol. Quarta Catalana

12.02.2020 | 04:00

El Can Parellada "B" va guanyar amb amplitud a un Can Boada que es va presentar a jugar amb només deu jugadors. La diferència d'efectius es va fer nota massa i els locals van imposar la seva llei des del primer minut de partit. A la represa, els locals van deixar sentenciat el derbi terrassenc.Cd can parellada "B", 6Rosales, Ledesma, Yeray, Sergi, Rubio, Montaño, Barbeta, Montes, Zapata, Hita i Ibáñez, onze inicial, David García, ...