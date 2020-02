Victòria de prestigi pel Can Trias amb el Ripollet

Futbol. Segona Catalana

11.02.2020 | 04:00

Magnífic triomf del Can Trias al camp del Ripollet, un dels equips que amb l'etiqueta de favorit a l'ascens de categoria i que no va poder amb el joc del conjunt de Viladecavalls. Els de Sergio López van oferir una molt bona imatge i van apoderar-se de les regnes del partit des dels seus inicis.En el minut 11, Éric Meschede va fer una passada a Juanito que no va fallar i va establir el 0 a 1. El Can Trias no va afluixar i va gaudir de tres grans ocasions per marcar que el ...