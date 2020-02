Futbol. Tercera Catalana

11.02.2020 | 04:00

El Can Parellada va empatar en la seva visita al camp del Rubí "B". El conjunt terrassenc es va avançar molt aviat, gràcies a un gol de Pol Malgosa però, poc abans del descans, els locals van poder empatar. Després d'aquest resultat, el Can Parellada segueix a la zona mitjana de la taula classificatòria, si bé no es pot descuidar.UE Rubí "B", 1Pol García, Juanda, Ángel Romero, Moreno (Igor, m. 56), ...