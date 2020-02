Ortega i Coro posen nom propi a la victòria

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

11.02.2020 | 04:00

Hi ha jugades que valen per tot un partit. Per plasticitat, per valor estètic, per estar fora de guió. I, a més, per transcendència en el desenllaç final. En aquest grup de cops de geni, cal inscriure l'extraordinari gol que Coro va marcar el diumenge al camp del Granollers, d'una singularitat indiscutible des de tots els punts de vista esmentats. Va generar admiració a la graderia i va situar el partit en un escenari diferent del que havien dibuixat els entrenadors a les pissarres, en ...