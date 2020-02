El Matadepera atropella el Bàsquet Pia Sabadell

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

11.02.2020 | 04:00

El Matadepera va sumar contra la Pia de Sabadell una còmoda victòria en un partit marcat pel baix ritme proposat per tots dos equips.Les locals, però, van tenir la capacitat d'augmentar-lo al tercer quart i en van tenir prou per assolir un avantatge de trenta punts. Al final, el Matadepera es va tornar a relaxar i la Pia de Sabadell ho va aprofitar per reduir distàncies i acabar maquillant un marcador que va dominar en tot moment el conjunt local.CB Matadepera, ...