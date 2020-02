Pas enrere d'un CN Terrassa encallat

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Joan Fitó

11.02.2020 | 04:00

Hi ha dies que les coses no surten, per més que vulguis, per més que ho intentis i per més actitud que hi posis, aquella pilota que normalment arriba al seu destinatari sense problemes, aquell dia queda curta. El xut que sempre va a l'angle, toca el pal i surt fora. Fins i tot, aquella braçada que fas molt ràpid, hi ha dies que es repeteix més lenta.Això és exactament el que li va passar al CN Terrassa dissabte. Contra un rival directe en la lluita pel "play off", després de la històrica ...