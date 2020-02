Còmoda victòria d'un gran CB Viladecavalls

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

11.02.2020 | 04:00

El Viladecavalls va signar el millor partit de la temprada en el millor dia possible. Contra un dels rivals directes, l'Artés, a casa, i amb la missió de sumar un triomf que les allunyés a la classificació, el Viladecavalls ho va fer tot bé. Ja des de l'inici, les de Marc Mora van ofegar a un Artés que no sabia què fer en atac: 5 punts al primer quart, 4 al segon i només 3 a l'últim. Això va ser clau per entendre la ...