El CN Terrassa segueix sense funcionar lluny del Bon Aire

Bàsquet. Primera Catalana masculina

11.02.2020 | 04:00

La temporada del CN Terrassa només té una petita taca negra: els partits com a visitant. Els egarencs només han perdut cinc partits dels disset que en han disputats fins ara, tots cinc lluny del Pla del Bon Aire. Una assignatura que hauran de resoldre si volen acabar lluitant per guanyar la Lliga. Contra el Vilatorrada, els de Vicente Gómez van signar un partit més que correcte, arribant a situar-se 15 punts per sobre en el marcador (20-35), gràcies a ...