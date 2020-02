El Can Parellada s'endú el derbi amb facilitat

Bàsquet. Tercera Catalana masculina

11.02.2020 | 04:00

El Can Parellada es va endur de forma brillant el derbi de Tercera Catalana. Els de Joan Francesc Flomesta van ser superiors en tot moment, i ja al primer quart tenien el partit dominat (20-8). A més, lluny de fer un pas enrere, el Can Parellada va buscar ampliar l'avantatge i ho va aconseguir al segon quart dominant per 37-23 al descans.Això ho va aprofitar el conjunt local per gestionar el temps a la segona part i acabar sumant la victòria.Can Parellada, 71Sampietro (4), ...