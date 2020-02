Una meravella de Coro dona la victòria al Terrassa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

09.02.2020 | 16:26

El Terrassa FC ha obtingut aquest diumenge la tercera victòria consecutiva en imposar-se per 0 a 1 al camp del Granollers. Amb aquest resultat, els egarencs atrapen l'Hospitalet a la classificació. Els dos equips estan empatats a punts, però l'average manté l'Hospitalet en el primer lloc. L'equip de Xevi Molist ha augmentat a set punts la diferència amb el cinquè classificat.

El partit ha estat marcat pel gran gol que ha marcat el terrassista Coro en el minut 3 del partit. El davanter terrassista ha fet un xut extraordinari des de la banda esquerra que s'ha colat per l'escaire contrari de la porteria del Granollers. L'arrencada del partit ha estat magnífica per part dels dos equips i les ocasions de gol s'han produït en les dues porteries. Guillem Pujol ha posat una pilota molt perillosa en l'àrea que no ha rematat ningú i Chechu ha rematat amb molt perill des de fora de l'àrea. Galeano ha contestat amb una altra gran rematada des de lluny. El Granollers no li ha perdut la cara a l'encontre i ha tingut un major protagonisme en la possessió i en el discurs ofensiu a partit del minut 20.

El Terrassa ha pogut fer el 0 a al començar la segona part, mitjançant Lucas Viña, que ha estat una de les sorpreses en l'alineació per la seva ubicació a l'extrem esquerre. El Granollers ha tornat a agafar les regnes del partit, però s'ha trobat amb aparicions estel·lars d'Ortega. El porter del Terrassa ha rebutjat una bona rematada de Guilem Pujol en el minut 51 i una altra de Pau cinc minuts més tard. El Terrassa ha contestat amb dues contres molt perilloses, la primera de Lucas Viña i la segona d'Arranz.

El Granollers ha tancat el Terrassa a l'àrea en el tram final, però els egarencs s'han sacrificat en defensa per mantenir l'avantatge. Els locals han estat molt a prop de l'empat. En un córner directe de Pau que ha anat al pal i en un altra córner en el darrer segon que ha salvat Ortega amb una aturada determinant.