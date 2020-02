El Terrassa FC pot despenjar demà un altre rival directe

08.02.2020 | 04:00

El Terrassa FC pot despenjar demà un altre rival directeEl Terrassa FC juga demà, a les 12 del migdia, en el camp de l'EC Granollers. Els egarencs, després d'haver guanyat els dos darrers partits, visiten un escenari complicat davant un rival que també lluita per entrar en la zona de promoció. El Granollers és sisè a tres punts de la quarta plaça i a set del Terrassa. Una victòria egarenca, per tant, deixaria la distància a deu punts. Un escenari similar al que va afrontar la setmana passada amb el Vilafranca. "És un camp complicat. I ells veuen el partit com una final per no distanciar-se dels primers llocs", diu l'entrenador del Terrassa, Xevi Molist. "Però més que pensar a despenjar un rival, hem de pensar a mantenir la nostra línia de bon joc perquè si ho fem segur que seguirem guanyant partits." El tècnic ja podrà disposar d'Àlex Fernández, absent per lesió en els darrers partits. Galeano està recuperar de les molèsties de diumenge. És dubte, en canvi, Joel per la lesió muscular de la darrera setmana. El Granollers ha sumat una victòria i quatre derrotes a les cinc darreres jornadas.