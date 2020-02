08.02.2020 | 04:00

Un dels moments significatius de la gala d'aquest any serà el premi especial amb què serà distingit Xavi Hernández per part de l'organització per la seva trajectòria futbolística. El guardó se li concedeix amb motiu de la seva retirada com a jugador en actiu durant 2019. Xavi ha estat un dels esportistes més importants de la història de l'esport terrassenc.