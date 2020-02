El Gimnàs Cos Olímpic rep el premi com a millor club espanyol

El Gimnàs Cos Olímpic rep el premi com a millor club espanyol

Taekwondo

08.02.2020 | 04:00

La Federació Espanyola de Taekwondo ha distingit el Gimnàs Cos Olímpic de Terrassa com a millor club d'Espanya. El premi ha estat atorgat per la seva aportació tècnica i la feina en la promoció d'aquest esport durant els darrers anys. Per altra banda, el mestre José Manuel Marín ha rebut la titulació de cinturó negre vuitè dan.