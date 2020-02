Espanya guanya el seu primer partit a la Pro League

Hockey. Pro League

08.02.2020 | 10:06

La selecció espanyola masculina de hockey ha guanyat per 3 a 4 a Buenos Aires la selecció d'Argentina, en partit de la Pro League disputat a la matinada de divendres a dissabte. Aquest era el cinquè compromís d'Espanya en la competició i és la primera victòria del combinat de Fred Soyez.

L'encontre ha estat molt emocionant i s'ha decidit al final. Espanya ha anat per darrere en el marcador en tres ocasions, però ha estat capaç d'empatar en totes elles i sentenciar al final. Maico Casella ha avançat els argentins al minut 5 de partit, però Álvaro Iglesias ha fet el primer empat en el 13. Al segon quart, Germán Orozco ha marcat el 2 a 1 per als argentins al minut 26. Tres minuts després, ha arribat l'empat de la mà de Pau Quemada en transformar una acció de penal córner. Argentina s'ha tornat a avançar per tercera vegada en el minut 41 amb un gol de Leandro Tolini en un penal córner.

Espanya ha arriscat en el tram final del partit per no encaixar una nova derrota. Així, en el minut 55 Vicenç Ruiz ha fet l'empat a tres en aprofitar un rebuig en una acció de penal córner. I en el minut 59, Pau Quemada sentenciava aprofitant un llançament de penal que ha sentenciat el partit.

Argentina i Espanya tornaran a jugar en la matinada de dissabte a diumenge, a partit de les 00.30, hora espanyola.