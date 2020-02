Terrassa vol ser ciutat europea de l'esport

Poliesportiu

Redacció

07.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa presentarà la candidatura a Ciutat Europea de l'Esport per a l'any 2021. La proposta està sent elaborada pels serveis municipals d'Esports i de Relacions Europees Internacionals i el dossier definitiu es lliurarà abans del 30 de juny a l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), l'òrgan que decideix les ciutats escollides. Aquest reconeixement es fa des de 2001 per part d'aquesta entitat sense ànim de ...