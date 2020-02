Joel és dubte per diumenge i Galeano apunta a l'onze titular

07.02.2020 | 04:00

Xevi Molist manté el dubte del defensa Joel Cañaveras de cara al partit d'aquest diumenge al camp del Granollers, que es disputarà a les 12 del migdia. El jugador del Terrassa no va poder finalitzar el partit de la darrera jornada contra el Vilafranca a causa d'unes molèsties musculars. Malgrat que no es tracta d'una lesió greu, la seva presència a l'encontre és una incògnita. El migcampista Fernando Galeano també va acabar el partit amb molèsties musculars, però la seva evolució ha estat positiva al llarg de la setmana i en el seu cas les impressions són optimistes. També ha entrenat ja amb normalitat el migcampista Àlex Fernández, que estarà a disposició de Molist després de perdre's els darrers partits per una lesió muscular que va partir en el camp del Sant Andreu. Pel que fa al japonès Akito, el club ja ha presentat el transfer internacional però està a l'espera de disposar d'un darrer document per disposar de la seva fitxa federativa. El Granollers es troba a set punts del Terrassa.