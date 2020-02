Hockey. Supercopa Munich

07.02.2020 | 04:00

Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa a Can Salas acolliran aquest cap de setmana la primera edició de la Supercopa Munich, un nou torneig promogut per la Federació Catalana amb el propòsit que es converteixi en la festa del hockey català en categoria sènior. Participen en el torneig els equips campions i subcampions de Catalunya de les diferents categories de l'any anterior, excepte en la Divisió d'Honor, tant masculina com femenina, ...