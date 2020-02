Comença a l'Egara el Campionat d'Espanya juvenil femení

Hockey sala

07.02.2020 | 04:00

Avui comença a les instal·lacions del Club Egara el Campionat d'Espanya juvenil femení de hockey sala. El torneig es disputarà fins el diumenge vinent. El hockey terrassenc està representat per al Club Egara i l'Atlètic Terrassa. En el grup "A" de la primera fase està enquadrat l'Atlètic, juntament amb Taburiente, Júnior i Tenis. En el grup "B" competirà el Club Egara, amb Club de Campo, SPV Complutense i CH Alcalà com a rivals. En la primera jornada, l'Atlètic jugarà contra el Júnior a les 11 del matí i amb el Tenis a les 17.45. L'Egara debutarà a les 14.45 contra l'Alcalà i a les 7 de la tarda jugarà contra l'SPV Complutense. Els dos primers es classificaran per a semifinals. La gran final està prevista diumenge a les 12.