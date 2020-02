Terrassa vol ser Ciutat Europea de l'Esport el 2021

Poliesportiu

06.02.2020 | 15:44

L'Ajuntament de Terrassa presentarà la candidatura a Ciutat Europea de l'Esport l'any 2021. La presentació del dossier es farà abans del pròxim 30 de juny. El reconeixement de Ciutat Europea de l'Esport, el concedeix des de l'any 2001 l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les, que cada any assigna els reconeixements de Capital Europea, Comunitat i Ciutat de l'esport. En cas de resultar escollida com a Ciutat Europea de l'Esport, Terrassa tindrà l'oportunitat d'acollir i organitzar un ampli ventall d'activitats lligades a la pràctica esportiva, així com establir vincles i projectes esportius compartits amb altres municipis europeus membres de la xarxa. ACES Europe atorga el reconeixement com a ciutat europea de l'esport a ciutats d'entre 25.000 i 500.000 habitants, i té una vigència d'un any.