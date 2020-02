Més de tres mil atletes en el cros

La nova pista blava de Can Jofresa va lluir en aquesta convocatòria atlètica escolar.

Esport escolar

Redacció

06.02.2020 | 04:00

Més de 3.200 joves escolars van participar en una nova edició del Cros Escolar de Terrassa, organitzat pel Consell Esportiu. Aquesta convocatòria esportiva és la més participativa del programa dels Jocs Esportius. Aquest any, el cros s'ha celebrat en dates més avançades (normalment es fa al mes de novembre) per les obres de substitució de la pista d'atletisme de Can Jofresa. Els participants van poder gaudir del nou tartan de color blau, recentment estrenat. A més de les proves atlètiques es ...