La Lliga com a gran objectiu de l'any

06.02.2020 | 04:00

Malgrat la vistositat que està tenint la trajectòria del CN Terrassa a Europa, en l'equip terrassenc s'insisteix a situar la Lliga com l'objectiu principal i afrontar la Champions com un escenari idoni per crèixer esportivament. La derrota a la darrera jornada a la piscina del CN Barcelona ha situat els egarencs en una posició incòmoda, quarts a la classificació, a tres punts del segon, que és el mateix CN Barcelona, i a dos del Sabadell, tercer classificat. Per darrere, el Mataró pressiona a un punt de distància. "Se'ns ha complicat l'objectiu principal que era ser segons de la Lliga regular", ha dit Cobacho. "La Lliga és la nostra competició." El tècnic local diu que l'aturada per l'Europeu era necessària. "Igual hem perdut el ritme que teníem, però necessitàvem parar perquè no estem acostumats a aquest calendari."