Jan Salas, un dels pilots seleccionats per l'Academy CEK

Kàrting

06.02.2020 | 04:00

El pilot terrassenc Jan Salas és un dels vint seleccionats per la Federació Espanyola d'Automobilisme per prendre part aquest any en l'Academy CEK, una categoria escola dissenyada per als pilots més joves. Cada comunitat autònoma compta amb dos representants i Jan Salas serà un dels pilots catalans. El calendari consta de cinc curses dobles a celebrar a Zuera (Aragó), Alcañiz (Teruel), Campillos (Malaga), Chiva (València) i Recas ...