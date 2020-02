Invictus San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.02.2020 | 04:00

El CP San Cristóbal va trencar el diumenge passat una ratxa de vuit jornades consecutives sense conèixer la victòria. El seu triomf per 1 a 0 contra el Santfeliuenc ha donat vida a un equip que lluita per sortir de la zona de màxim perill. Malgrat la delicada situació, la línia de joc havia millorat en les darreres setmanes, com demostren els quatre empats consecutius aconseguits des que va començar 2020. "Ens falta guanyar un partit", ...