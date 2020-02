Álex Jiménez, citat amb la selecció dominicana

Futbol

06.02.2020 | 04:00

El defensa terrassenc Álex Jiménez, que juga en el juvenil de Divisió d'Honor del Jabac, ha estat convocat per la Federació Dominicana de Futbol per disputar amb la selecció d'aquest país el campionat sub-20 de la Concacaf, classificatori per al Mundial de la categoria. En aquesta fase de la competició, República Dominicana tindrà com a rivals les seleccions de Granada, Dominica i Anguila. El primer classificar del grup ...