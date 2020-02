El Terrassa FC derrota el quart classificat

Futbol. Primera Nacional femenina

Redacció

05.02.2020 | 04:00

El calendari no era gens favorable per a l'equip femení del Terrassa FC, que rebia al quart classificat sabent que en les tres setmanes posteriors s'havia d'enfrontar al primer, al segon i al cinquè. Les noies de Lluís Ros van iniciar amb molt bon peu el seu particular Tourmalet d'aquesta segona volta i van sumar els tres punts davant de la visita del quart classificat de la competició, el Levante Las Planas.El conjunt de Sant Joan Despí s'havia imposat per 5 ...