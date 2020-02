Segon lloc per equips per al CN Terrassa

Natació adaptada. Campionat de Catalunya

redacció

05.02.2020 | 04:00

El CN Terrassa va signar una gran actuació en el Campionat de Catalunya de natació adaptada celebrat a les seves instal·lacions. El conjunt local va finalitzar segon per equips, per darrera del Mataró. És el cinquè any que el campionat es realitza al CN Terrassa.Els nedadors locals van sumar set medalles en la modalitat multidisability, que reuneix tots els nedadors que participen en una prova. Ana Monfà, de la categoria S13, va sumar tres podis. Va penjar-se l'or en 400 lliure (5'42"97) i en ...