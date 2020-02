Futbol. Segona Divisió de veterans

05.02.2020 | 04:00

Derrota per 4 a 3 del Kubalas al camp del Corbera Veterans, en partit de la Segona Divisió de veterans. Els egarencs es van avançar amb un gol d'Eduardo Marrón i van arribar al descans amb empat a dos després de veure com el seu rival remuntava. Clapés va fer el 2-3 per el Kubalas. Però el Corbera va empatar i a deu minuts del final va sentenciar en transformar un penal.