Mika Mármol entrena amb el primer equip del FC Barcelona

Futbol

05.02.2020 | 04:00

El jugador terrassenc Mika Mármol va entrenar-se per primera vegada amb el primer equip del FC Barcelona. Mika juga al juvenil "A" del Barça i ha estat convocat en vuit oportunitats amb el Barça "B". Dilluns va ser cridat per Quique Setién per treballar amb la plantilla professional, un premi a la seva excel·lent trajectòria que també li ha permès jugar amb les seleccions inferiors d'Espanya. Mika Mármol pot jugar en les posicions de defensa central i lateral esquerre i és un dels futbolistes ...