Derrota d'un Can Salas que es queda sense quarts de final

Hockey. Primera Divisió. Grup 1

05.02.2020 | 04:00

Quan queden dues jornades per acabar la primera volta estan virtualment definits els noms dels quatre equips que disputaran els quarts de final del grup català de la Primera Divisió. Es tracta de Pedralbes, EHC, Rimas i Sant Cugat. El duel d'aquesta avant penúltima jornada entre el primer, el Pedralbes, i el cinquè, el Can Salas, ha deixat els terrassencs a cinc punts de la quarta posició. Per accedir al "play off" de quarts de final haurien de sumar els sis punts que queden en joc i esperar ...