Voleibol

05.02.2020 | 04:00

Triomf per 1 a 3 del CV Terrassa a la pista del CV Cunit en la primera jornada de la fase d'ascens de Segona Catalana. Els egarencs es van anotar els dos primers sets per 15-25 i 19-25. En el tercer no van poder sentenciar, cedint per 27-25. A la quarta màniga, els egarencs van arrodonir la victòria, guanyant el set per 21 a 25.