Voleibol

05.02.2020 | 04:00

El CV Terrassa femení va perdre per 1 a 3 davant el CV Canet en el primer encontre de la fase de permanència de Tercera Catalana. El fet més remarcable és que les egarenques van sumar el primer set de la temporada. El Canet es va apuntar els dos primers sets d'un partit força equilibrat: 22-25 i 20-25. En el tercer, el CV Terrassa es va imposar per 25-19, trencant la sequera de tota la temporada. En el quart el partit va quedar sentenciat per un parcial de 16-25.